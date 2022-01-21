Умер поэт Анатолий Найман

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Поэт Анатолий Найман умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская.

«Гоголь-центр»

17 января Наймана госпитализировали с обширным инсультом, ему стало плохо во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции ВШЭ.

Анатолий Найман родился в 1936 году в Ленинграде, где закончил одну из старейших школ России «Петришуле», а затем Ленинградский технологический институт. Стихи начал сочинять в 1954 году. Также известен как переводчик и прозаик. В советское время в основном печатался в самиздате.

В 1959 году Анатолий Найман познакомился с Анной Ахматовой, став ее литературным секретарем и соавтором по переводам стихов итальянского поэта Джакомо Леопарди. В 1989 году выпустил книгу «Рассказы об Анне Ахматовой». Также среди его произведений — сборники стихов «Сентиментальный марш», «Облака», поэмы «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма», романы «Б. Б. и др.», «Неприятный человек», «Роман с „Самоваром“» и другие.