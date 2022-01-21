США обвинили четырех белорусских чиновников в воздушном пиратстве из-за посадки рейса Ryanair в Минске

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Четверым гражданам Беларуси предъявлены обвинения в США в связи с принудительной в аэропорту Минска в мае 2021 года, сообщается на сайте американского Минюста.

В обвинительном заключении, переданном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, подозреваемыми в воздушном пиратстве названы глава «Белаэронавигации» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючиц и двое сотрудников белорусского КГБ (один идентифицирован только по имени и отчеству как Андрей Анатольевич, инициалы второго неизвестны). Все они сейчас находятся на территории Беларуси.

По данным властей США, обвиняемые сфабриковали сведения об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, вынудив экипаж экстренно приземлиться в Минске вместо Вильнюса. Это было сделано для того, чтобы задержать журналиста-диссидента Романа Протасевича, говорится в пресс-релизе Минюста.

Каждому из обвиняемых грозит от 20 лет до пожизненного заключения в США.

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Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO), проводившая расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Минске, пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета было заведомо ложным. В отчете ICAO не содержалось обвинений в адрес какого-либо лица или государства.

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