«Не могу поверить». Лех Валенса сообщил, что заразился ковидом

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78-летний Лех Валенса — нобелевский лауреат, бывший президент Польши — сообщил в фейсбуке, что заразился коронавирусом.

По словам Валенсы, он сделал три прививки от ковида и трижды сдавал тест на COVID-19. «Не могу поверить», — написал нобелевский лауреат в фейсбуке, пожаловавшись на плохое самочувствие, головную боль и боль в мышцах.

В комментариях врачи напомнили Валенсе, что прививка не защищает от заражения, но помогает легче перенести заболевание, и рекомендовали бывшему президенту Польши обратиться за медицинской помощью.

В марте Леху Валенсе была сделана операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе. Перед операцией Валенса записал прощальное видеообращение и выложил его в фейсбуке. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

В Польше, где живут около 38 миллионов человек, за прошедшие сутки было выявлено 32 835 новых случаев коронавирусной инфекции.

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