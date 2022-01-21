Министерство транспорта предложило выдавать бортпроводникам пластиковые наручники и ремни

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Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства, в котором прописан порядок использования средств сдерживания нарушителей порядка на борту воздушного судна. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления сказано, что члены экипажа по распоряжению командира воздушного судна могут использовать «специальные средства сдерживания» для того, чтобы пресечь противоправные действия на борту.

Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) при исполнении должностных обязанностей обеспечиваются: пластиковыми наручниками; нейлоновыми ремнями, для использования в качестве средств связывания.

Минтранс предложил, чтобы постановление вступило в силу 1 сентября 2022 года и действовало до 1 сентября 2028 года.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделил бортпроводников самолетов правом применять специальные средства сдерживания к дебоширам. При этом перечень спецсредств должно определить правительство.

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» еще в 2016 году предложил оснастить самолеты средствами сдерживания дебоширов, в том числе пластиковыми наручниками и ремнями. «Мы чем их связываем? Лентами! Еще и пассажиры помогают», — говорил тогдашний гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев (ныне — глава Минтранса).

Руководство «Аэрофлота» активно поддерживало принятие закона о «черных списках» пассажиров, позволяющего авиакомпаниям отказывать в перевозке гражданам, чьи имена попали в такой перечень. Соответствующий закон вступил в силу в 2018 году.

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