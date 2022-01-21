Евгений Пригожин подал иск к Znak.com из-за статьи о том, что он якобы устроил информационную атаку на губернатора Петербурга

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Бизнесмен подал иск к изданию Znak.com из-за статьи, в которой утверждалось, что Пригожин якобы причастен к информационной кампании против губернатора Петербурга Александра Беглова.

Как сообщила пресс-служба компании «Конкорд», иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Znak.com утверждал в статье «Кто и из-за чего воюет с губернатором Петербурга Александром Бегловым», что, по данным источников издания, «Евгений Пригожин дал поручение своим политтехнологам и подконтрольным СМИ атаковать Беглова».

В своем иске Пригожин требует, чтобы Znak.com удалил и опроверг утверждения, прозвучавшие в материале, а учредитель издания Аксана Панова выплатила компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

В Znak.com заявили, что не согласны с претензиями Пригожина. «Мы считаем, что наши корреспонденты сделали обычную журналистскую работу: поговорили с разными источниками информации и изложили их мнения в тексте. Мы будем отстаивать эту позицию в суде», — сказано в заявлении редакции.

В последнее время петербургские СМИ критикуют губернатора Петербурга Александра Беглова из-за уборки снега и проблем с вывозом мусора. В частности, к критике присоединился лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, выпустивший две песни об этом.

Александр Беглов, комментируя критику, заявил, что действия городского правительства вызывают недовольство у некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи». Губернатор Петербурга отметил, что его бесполезно пугать и шантажировать: «Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина».

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