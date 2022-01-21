Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с похищением в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, супруги судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Свою позицию Кадыров изложил в телеграме.

По версии главы Чечни, действия силовиков, которые забрали Мусаеву и силой увезли в Чечню на допрос, были согласованы с коллегами на местах и проводились в соответствии с процессуальным законодательством. Кадыров заявил, что ранее Янгулбаевым трижды отправляли повестки.

Глава Чечни также отметил, что Янгулбаева, когда ее уже доставили в Грозный, напала на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза».

Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы.

Чеченские силовики увезли Мусаеву из ее квартиры в Нижнем Новгороде 20 января. Они объяснили это постановлением о приводе Сайди Янгулбаева и его жены в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Янгулбаев показал удостоверение судьи, поэтому в итоге забрали только его жену.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что в Кремле «предпочитают не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений».

Сын судьи Абубакар Янгулбаев — юрист «Комитета против пыток». Он связывает преследование своих родственников со стороны властей Чечни со своей правозащитной деятельностью. В конце декабря он заявлял, что силовики похитили около 40 его родственников в Чечне и высказывал предположения, что власти региона считают его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Сам правозащитник эту связь отрицает.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!