Власти Испании решили выплачивать пособие живущим с родителями молодым людям, чтобы помочь им съехать

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Правительство Испании объявило, что будет платить 250 евро в месяц живущим с родителями молодым людям, чтобы помочь им съехать в собственное жилье. Об этом пишет Reuters.

Получать помощь смогут жители страны младше 35 лет, чей доход не превышает 24 318 евро в год. Субсидию можно будет получать в течение двух лет.

В Испании 55% людей в возрасте 25-29 лет живут с родителями. Это один из наиболее высоких показателей в Европе.

Одной из причин этого является высокий уровень безработицы среди молодежи. Статус безработного имеют 29% испанцев моложе 25 лет. Те же, кто работает, обычно имеют низкий доход — средняя зарплата молодых людей в Испании составляет лишь 970 евро в месяц.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мадриде или Барселоне без учета коммунальных услуг составляет примерно 700 евро в месяц; в других региональных центрах — 400-500 евро.

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