В Москве возбудили уголовное дело из-за фотографий в нижнем белье на фоне мечети

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) из-за фотосессии в нижнем белье, которую устроила блогер на фоне Московской соборной мечети на проспекте Мира.

Информация об уголовном деле опубликована на сайте ГСУ Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Личность девушки 1981 года рождения, устроившей фотосъемку, уже установлена, заявил СК. «В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий», — говорится в сообщении. Также следствие намерено допросить «иные лица, принимавшие участие в съемке».

Блогер Мария Катанова 20 января написала в инстаграме о том, что она проезжала мимо мечети и заметила девушку, которая фотографировалась на фоне здания в нижнем белье и шубе. «Девушке я сказала свое мнение — это недопустимо», — написала Катанова. После этого, заявила блогер, она решила написать инструкцию «Как не надо делать». Фотосессия для этой инструкции и попала на видео.

После того, как видео распространилось в соцсетях, Катанова принесла извинения. «Я против таких действий и сожалею, что ролик попал в интернет с другим смыслом», — написала она.

В России за последние месяцы было возбуждено несколько дел об оскорблении чувств верующих из-за фотографий на фоне храмов. В частности, в октябре блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и модель Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии за снимки с имитацией орального секса, сделанные на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Другое дело об оскорблении чувств верующих возбудили против 22-летней Лолиты Богдановой за видео, на котором она обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного. В ноябре полиция Петербурга задержала двух подростков, сфотографировавшихся без штанов у Спаса на Крови. Уголовное дело, как сообщалось, также было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.

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