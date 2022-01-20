Роскомнадзор составит на «Медиазону» 12 протоколов за публикации без указания статуса запрещенных организаций
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Роскомнадзор уведомил «Медиазону», что составит 12 протоколов из-за отсутствия указания на запрещенный статус организаций, упоминавшихся в публикациях издания (часть 2 статьи 13.15 КоАП РФ). Об этом сообщает адвокат Павел Чиков.
Претензии Роскомнадзора вызвали шесть материалов, в которых, по версии ведомства, без соответствующей маркировки упоминались ФБК, штабы Навального и «Сеть».
Всего будут составлены 12 протоколов — на само издание и на главного редактора Сергея Смирнова в каждом из случаев. Совокупный штраф, который грозит «Медиазоне», составляет 330 тысяч рублей.
В самой «Медиазоне» отметили, что в одном случае действительно забыли поставить пометку, однако во всех остальных необходимые указания были. «Судя по всему, Роскомнадзор просто не устроила наша формулировка», — отметили в издании.