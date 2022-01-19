Задержан заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев

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Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев задержан по подозрению в крупном мошенничестве, совершенном пять лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию о задержании Токарева подтверждают источники РБК. По словам одного из них, в здании Минтранса проходят выемки документов. Бывший коллега Токарева по министерству заявил, что замглавы ведомства подал заявление на увольнение в конце 2021 года и «в Минтрансе не появлялся».

В свою очередь один из источников ТАСС рассказал, что замминистра доставлен в управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, где с ним проводятся следственные действия в рамках дела о коррупции, но его статус пока не определен. Позже ТАСС также уточнил, что Токарев задержан в качестве подозреваемого по делу, которое относится к периоду его работы в «Спецтрансстрое».

Другой источник агентства утверждает, что Токарев в отпуске до 31 января, после чего его ждет увольнение.

В пресс-службе Минтранса РФ отказались от комментариев.

44-летний Владимир Токарев занимает пост замминистра транспорта России с ноября 2018 года. До этого он был первым заместителем гендиректора одного из крупнейших подрядчиков РЖД — компании «Спецтрансстрой», занимал руководящие должности в «РусГидро», а также должности замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, замминистра регионального развития.

12 января телеграм-канал «Кровавая колея» сообщил о возможной отставке Токарева из-за ситуации с банкротством компании «Спецтрансстрой» и ареста ее бывшего владельца Юрия Рейльяна в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве.

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