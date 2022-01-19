«Яндекс» и ФАС объявили о мировом соглашении по делу о «колдунщиках»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и интернет-компания «Яндекс» объявили на своих сайтах, что заключили мировое соглашение по делу о «колдунщиках» — виджетах, которые появляются на странице с результатами поиска перед органической выдачей, когда пользователи, например, ищут билеты, квартиры или фильмы.

В апреле 2021 года ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело по статье о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Расследование начали после жалобы, поступившей в антимонопольную службу от сервисов ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon. В ФАС говорили, что «Яндекс» в поисковой выдаче отдавал предпочтение своим сервисам, в том числе «Яндекс.Маркету» и «Кинопоиску», которые появлялись в «колдунщиках».

Спустя девять месяцев после начала расследования ФАС, «Яндекс» и компании-заявители договорились заключить мировое соглашение и прекратить антимонопольное дело. «Причиной окончания спора стало признание „Яндексом“ обоснованности выданного ФАС предупреждения и выполнение его положений», — заявили в ведомстве.

В рамках соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 миллиарда рублей Российскому фонду развития информационных технологий, деньги направят «на продвижение российских программных ИТ-продуктов в сети Интернет», сказали в ФАС. «Новая программа будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете», — сообщили в «Яндексе». Кроме того, поисковик опубликовал политику, условия и технические требования интеграции партнеров в свою поисковую выдачу.

Крупные российские интернет-сервисы, в том числе Avito и ЦИАН, начали публично жаловались на «колдунщиков» в 2019 году. После этого «Яндекс» провел переговоры с компаниями, по итогам которых представил новый рекламный формат, визуально напоминающий «колдунщиков». Новый формат не устроил компании, и в 2020 году они обратились в ФАС.

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