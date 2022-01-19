Военный суд признал невменямым воронежского срочника, убившего троих сослуживцев. Его освободили от уголовной ответственности

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2-й Западный окружной военный суд признал невменямым и освободил от уголовной ответственности солдата-срочника Антона Макарова, убившего троих сослуживцев в воинской части в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского гарнизонного военного суда, где проходило заседание.

Макарова обвиняли в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), хищении огнестрельного оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ) и угоне двух автомобилей (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

Психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что во время совершения преступления Макаров страдал психическим расстройством и не осознавал свои действия. Согласно заключению, у срочника наблюдались «признаки нарастающего эмоционального напряжения в исследуемой ситуации», но состояния аффекта не было.

Суд решил направить Макарова на принудительное лечение.

9 ноября 2020 года Антон Макаров напал на дежурного с топором, а затем открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, после чего скрылся с оружием. В результате погибли трое военнослужащих — майор, ефрейтор и рядовой, еще один срочник получил ранения. Макарова задержали в тот же день.