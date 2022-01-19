В Комсомольске-на-Амуре задержан подозреваемый по делу об изнасиловании детей. С обвинениями против него выступала модель Света Уголек

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Полиция задержала жителя Комсомольска-на-Амуре Валентина Лудкова, против которого возбудили уголовное дело об изнасиловании (статья 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (пункт «в» части 3 статьи 132 УК РФ в редакции 2008 года). Об этом сообщают Baza и корреспондент издания Кирилл Руков.

Дело завели после того, как одна из героинь текста Рукова о детской проституции на Дальнем Востоке — Надежда — дала показания. Фамилия девушки не приводится, в статье она выступает под именем «Анжелика». По данным Baza, Надежда рассказала следователям о двух эпизодах насилия в 2008-2009 году, когда она была ребенком.

Второй потерпевшей по делу признана фотомодель Светлана Алексеева, известная как Света Уголек. Она рассказывала, что в 2009 году Лудков (в тексте — «Савелий») пытался ее изнасиловать, но «физически не смог», поэтому заставил ее заняться с ним оральным сексом. В августе 2021 года Алексеева уже обращалась с заявлением на Лудкова, но ей отказали в возбуждении уголовного дела.

На сайте Следственного комитета по Хабаровскому краю сообщается, что в рамках уголовного дела, которое возбудили после «публикации в СМИ сведений о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних», задержан мужчина 1960 года рождения. Его имя не называется.