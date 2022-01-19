Умер французский актер Гаспар Ульель, сыгравший в фильмах «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение»

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Французский актер Гаспар Ульель, получивший травмы во время катания на лыжах, умер в больнице Гренобля. Ему было 37 лет. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на заявление его семьи.

Valery Hache / AFP / Scanpix / LETA

Ульель получил травмы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции 18 января. Когда спасатели прибыли на место, актер был без сознания, его доставили в больницу на вертолете.

По данным France Bleu, Ульель столкнулся с другим лыжником и получил тяжелую травму головы. Второй лыжник госпитализирован не был.

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года. Он получил известность по всему миру после роли в драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Актер также сыграл в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света», «Ева».

В 2005 и 2017 годах Ульель становился лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».