Церемонию вручения «Грэмми», отложенную из-за омикрона, проведут в апреле в Лас-Вегасе

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила новую дату проведения 64-й церемонии вручения премии «Грэмми», отложенной из-за распространения варианта коронавируса омикрон.

Шоу состоится 3 апреля в Лас-Вегасе в спортивно-развлекательном комплексе MGM Grand Garden Arena. Ведущим премии станет актер Тревор Ноа. Транслировать шоу будет телеканал СBS.

Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе. Из-за пандемии церемонию вручения «Грэмми» переносят уже второй год подряд.

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В 2022 году фаворитом премии стал джазовый музыкант Джон Батист — у него 11 номинаций на «Грэмми». Следом за ним идут певицы Оливия Родриго, Билли Айлиш, Doja Cat и H.E.R., получившие по восемь номинаций на премию.

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