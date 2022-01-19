Российские сотовые операторы решили поднять цены на архивные тарифы

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Операторы мобильной связи поднимают цены на , пишет «Коммерсант». МТС в начале января уже уведомил абонентов об увеличении стоимости таких тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

«Вымпелком», сообщили изданию несколько источников на рынке, в ближайшее время поднимет цены на 10%. Официальные представители компании заявили, что рассматривают возможность «изменения цен», добавив, что абонентам будет предоставлена «возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана».

Также повысить цены на архивные тарифы, по данным источников, с февраля планирует «Мегафон», а затем — Tele2. Эти два оператора от комментариев пока отказались.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», указали, что оптимизация архивных тарифов — сложившаяся практика, направленная на то, чтобы стимулировать переход абонентов на новые тарифы, сократить издержки и повысить монетизацию.

В 2022 году, по прогнозам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, мобильные операторы повысят цены в совокупности на 10–12%. «На это повлияют рост инфляции, увеличение объема мобильного трафика, в том числе за счет просмотра видео, а также стоимость электроэнергии и регуляторные требования», — считает он.

В 2021 году абонентская база мобильных операторов в России составляла 259 миллионов активных сим-карт.

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