NASA заявило, что российский модуль МКС «Звезда» могут навсегда изолировать из-за утечки. В Роскосмосе ответили, что ситуация не вызывает беспокойства

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Российский модуль МКС «Звезда» могут навсегда изолировать, если не удастся устранить утечку воздуха из него. Об этом заявила директор NASA по МКС Робин Гейтенс.

По словам Гейтенс, сложность заключается в том, что утечка является настолько маленькой, что ее трудно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики. Она добавила, что до изоляции дело может дойти «в худшем варианте развития событий».

В Роскосмосе в ответ заявили, что «беспокойство наших партнеров по станции не обосновано и вызывает удивление». Там отметили, что космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в конце декабря нашли возможное последнее место утечки воздуха и в ближайшее время, когда грузовик «Прогресс» доставит необходимые материалы на МКС, утечка будет устранена.

«Звезда» — основной модуль российского сегмента МКС. Это один из самых старых модулей станции, который начал работать в 2000 году. Корпус «Звезды» начали собирать еще в СССР.

Утечку воздуха на МКС фиксируют с 2019 года. В августе 2020 года ее удалось локализовать в переходной камере «Звезды», а в октябре космонавты обнаружили трещину в размере четырех сантиметров и заделали ее. После этого давление все равно продолжило падать, хоть и с меньшей скоростью.

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