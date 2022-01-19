«Газпром» предупредил Молдову об отключении газа за неуплату. Правительство страны приготовилось вводить режим ЧП в энергетике

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«Газпром» предупредил власти Молдовы о возможном отключении газа за неуплату по январским поставкам. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

По словам Гаврилицы, в связи с этим правительство планирует ввести режим ЧП в энергетике.

«Молдовагаз» до 20 января планирует выплатить «Газпрому» аванс в размере 38 миллионов долларов, однако при этом за январь нужно будет заплатить еще 25 миллионов — а давать отсрочку «Газпром» отказался. В правительстве Молдовы посетовали на «явное изменение отношения „Газпрома“ к поставкам».

Власти Молдовы и «Газпром» в конце октября заключили новый договор на поставку газа сроком на пять лет. Этому предшествовали сложные переговоры, во время которых в Молдове временно объявляли режим ЧП из-за дефицита газа. В тот период страна также впервые закупила топливо не у «Газпрома».

По данным западных СМИ, Россия использует зависимость Молдовы в политических целях, стремясь не допустить излишнего сближения Кишинева с Европой.

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