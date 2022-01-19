Две трети побочных реакций на вакцины от ковида объяснили самовнушением

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Большую часть системных побочных реакций на вакцины от ковида можно объяснить эффектом ноцебо, то есть самовнушением. К такому выводу пришли американские эпидемиологи, проанализировавшие 12 научных работ, включающих в себя 45 380 вакцинированных, пишет N+1.

Все проанализированные работы касались исследования вакцин; испытуемые в них были разделены на две группы, одна из которых получала препарат, а другая — плацебо.

Оказалось, что 35% получивших плацебо говорили о возникновении головной боли или усталости после первой дозы, 32% — после второй дозы. В группах, которые получали препарат, таких оказалось 46% и 61%.

На основании этих данных ученые высчитали, что эффект ноцебо объясняет 76% побочных реакций после первой дозы и 52% — после второй.

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