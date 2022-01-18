В Москве арестовали уроженца Дагестана, которого обвинили в разжигании ненависти после конфликта в автобусе

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Коптевский районный суд Москвы арестовал Шугаиба Болатукаева, ставшего фигурантом дела о разжигании ненависти и вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ) после конфликта в одном из автобусов города. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Об аресте Болатукаева просили в Следственном комитете.

29-летнего уроженца Дагестана задержали вечером 16 января в Калужской области. Поводом для этого стал ролик с фрагментом ссоры Болатукаева с пассажирами московского автобуса после того, как водитель отказался остановить транспорт вне остановки. На запись среди прочего попала угроза Болатукаева «бить русских».

Перед задержанием Болатукаев опубликовал в соцсетях видео, заявив, что конфликт в автобусе начался из-за водителя, который назвал его «чуркой». РЕН ТВ выложило еще одно видео — с кадрами начала ссоры, где Болатукаев заявил, что водитель «не мужчина» и «черт дырявый». Тот в ответ назвал его «обезьяной» и «петухом азиатским».

После резонанса, который вызвал первый ролик из автобуса, глава Дагестана Сергей Меликов призвал Болатукаева извиниться. Позже появились видео с извинениями самого мужчины и его родителей. Последних вызвали на беседу в администрацию Кизилюртовского района Дагестана.

Подробности о конфлик

В Москве пассажир автобуса, назвавшийся уроженцем Дагестана, поругался с попутчиками и пригрозил «бить русских» Его задержали, СК возбудил дело

Подробности о конфлик

В Москве пассажир автобуса, назвавшийся уроженцем Дагестана, поругался с попутчиками и пригрозил «бить русских» Его задержали, СК возбудил дело

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