TikTok начал выполнять требования закона о «приземлении»

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Зарегистрированная в Сингапуре компания TikTok Pte. Ltd., владелец одноименной социальной сети, начала исполнение так называемого закона о «приземлении». Об этом сообщил Роскомнадзор.

Компания выполнила одно из трех основных требований закона, разместив форму обратной связи на своем сайте. Два других — открытие офиса в России и заведение личного кабинета на сайте Роскомнадзора — пока не выполнены.

Закон о «приземлении» должны выполнять иностранные компании с ежедневной аудиторией в 500 тысяч пользователей в России. В соответствующем перечне Роскомнадзора сейчас 13 компаний, которые контролируют 22 сервиса.

В случае невыполнения требований закона компаниям грозит запрет на рекламу, а также блокировка или замедление доступа в России.

Закон о «приземлении» начал действовать 1 января, однако к этой дате никто не выполнил его требования. В начале января некоторые из пунктов начали выполнять Apple, Viber и сингапурская соцсеть Likee.

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