СК возбудил дело о халатности из-за гибели мужчины при пожаре в пункте полиции в Подмосковье. Сотрудники не спасли его, так как ключ от камеры сломался

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 30-летнего мужчины при пожаре в пункте полиции в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

Инцидент произошел 1 января. Пожар в здании произошел из-за замыкания проводки осветительного прибора. Мужчина в этом время находился в помещении для задержанных. По данным СК, сотрудники полиции пытались спасти его, однако не смогли открыть дверь в камеру из-за сломавшегося ключа.

Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

РЕН ТВ 5 января сообщал, что мужчина был задержан за нападение на женщину и продолжил агрессивно вести себя в полиции, поэтому сотрудники приняли решение поместить его в отдельную комнату. По данным телеканала, когда полицейский увидел, что в этой комнате находился очаг возгорания, мужчина уже был без сознания; он скончался, несмотря на оказанную помощь.

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