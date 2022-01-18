Пандемия коронавируса привела к снижению популярности политиков-популистов. Теперь людям по всему миру больше нравятся технократы

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Популистские партии и политики по всему миру потеряли поддержку на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Института публичной политики Беннетта при Кембриджском университете, передает CBS News.

Авторы исследования отслеживали политические взгляды более полумиллиона человек из 109 стран с начала 2020 года. Они выяснили, что после начала пандемии поддержка популистских партий по всему миру снизилась в среднем на 10 процентных пунктов.

Одобрение действий центристских правительств по борьбе с пандемией в конце 2020 года было в среднем на 16 процентных пунктов выше, чем одобрение действий правительств, во главе которых стояли популисты.

По всему миру также выросло доверие к технократическим институтам и к экспертам, принимающим политические решения. Так, уже к лету 2020 года на фоне первой волны пандемии количество людей, полагавших, что экспертам следует разрешить принимать решение в соответствии со своим профессиональным мнением, выросло на 14 процентных пунктов в Европе и на 8 пунктов в США.

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