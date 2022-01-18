ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро жительнице Забайкалья, сын которой покончил с собой из-за дедовщины в армии

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 20 тысяч евро жительнице Забайкальского края Любови Васильевой. Сын Васильевой — Сергей — в 2005 году покончил с собой во время срочной службы.

Сергей Васильев был отправлен в одну из воинских частей Читинской области, где над ним и другими новобранцами начали издеваться старослужащие. Васильев и его сослуживцы самовольно покинули часть, а затем они и их родители обратились к командованию с просьбой о защите.

Военную часть расформировали, а Васильева и его друзей должны были перевести на другое место службы. По пути в новую воинскую часть Васильев встретил старослужащих, издевавшихся над ним. Вскоре после этого он покончил с собой. В предсмертной записке Васильев написал, что ему не простят того, что он «сдал» своих мучителей, и опозорят.

Прокурорская проверка выявила факты дедовщины, и двое солдат были осуждены. Однако уголовное дело о доведении Сергея Васильева до самоубийства прекратили из-за отсутствия состава преступления.

ЕСПЧ счел, что в деле Любови Васильевой российское государство нарушило статью 3 Конвенции по защите прав человека (право на жизнь).

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