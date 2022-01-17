«Яндекс» заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries и 2ГИС по делу о «колдунщиках». Поисковик выплатит 1,5 миллиарда рублей

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«Яндекс» заключил мировое соглашение с компаниями, которые в 2020 году пожаловались на него в ФАС из-за так называемых «колдунщиков» — виджетов, которые появляются на странице с результатами поиска перед органической выдачей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения.

Мировое соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими крупными компаниями.

В рамках соглашения «Яндекс» разработал политику партнерской интеграции со своим поиском (ее деталей источник «Интерфакса» не привел), а также сделал публичными описание механизмов ранжирования в поиске. Также компания обязалась заплатить 1,5 миллиарда рублей Российскому фонду развития информационных технологий — оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в России.

При этом с ФАС, которая открыла против «Яндекса» административное дело, мировое соглашение компания пока не заключила.

Ряд крупных интернет-сервисов впервые пожаловались на «колдунщиков» в 2019 году. По итогам переговоров «Яндекс» предложил им новый рекламный формат, визуально напоминающий «колдунщиков». Он не устроил жаловавшиеся компании, и в 2020 году они обратились в ФАС.

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