Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России видео, на котором музыкант Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии. На решение суда обратил внимание телеграм-канал «ЧТД».
Ролик, размещенный на ютьюбе, включает в себя речь Мэнсона о Ветхом завете, произнесенную на одном из концертов в 1998 году, на которую наложено слайд-шоу из его фотографий. На некоторых он вырывает страницы из Библии, на других — предстает в образе папы римского и антихриста.
Решение было принято по иску прокуратуры. Суд счел, что действия «неизвестного лица», которое «уничтожает предмет религиозного почитания», могут подпадать под нарушение сразу двух статей УК РФ — о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ)
Как отмечает «ЧТД», аналогичные фотографии Мэнсона, вырывающего страницы из Библии, легко найти на множестве крупных российских ресурсов.