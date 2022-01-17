«Ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет». Навальный обратился к сторонникам в годовщину своего задержания

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Политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии, обратился к своим сторонникам. Заявление, приуроченное к первой годовщине задержания, опубликовано в инстаграме оппозиционера.

Отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь.

Это наша страна и другой у нас нет.

Единственный страх, который должен быть, — в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей.

Спасибо вам всем огромное за поддержку — я ее чувствую.

17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления ядом из группы «Новичок». Политика задержали, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого суд заменил ему условный срок на реальный, отправив в ИК-2 во Владимирской области. Зимой и весной 2021 года в России проходили акции в поддержку Навального, завершившиеся массовыми задержаниями. В июне политические структуры Навального были признаны российским судом «экстремистскими организациями».

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