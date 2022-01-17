Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от ковида

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Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

К бессрочным противопоказаниям отнесены тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцин и тяжелые осложнения после предыдущих вакцинаций.

Временными противопоказаниями являются тяжелые инфекционные и респираторные заболевания.

Помимо этого, противопоказанием к «Ковиваку» и «Эпиваккороне» являются злокачественные новообразования.

Справка о медотводе от вакцинации во многих регионах России заменяет QR-код, необходимый для посещения общественных мест или массовых мероприятий.

С 1 февраля в России должен заработать новый порядок выдачи медотводов от прививки против COVID-19. Данные о противопоказаниях будут направляться на «Госуслуги», где справка будет формироваться автоматически.

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