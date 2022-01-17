«Левада-центр»: почти половина россиян считают, что в 2022 году в стране возможны массовые протесты. Две трети граждан ждут экономического кризиса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В 2022 году в России возможны массовые волнения и протесты, считают 47% участников опроса о потенциале кризисных событий в наступившем году. Противоположного мнения придерживаются практически столько же опрошенных — 46%.

Примерно каждый пятый житель (22%) России видит в будущем году потенциал государственного переворота, 68% так не считают. 37% респондентов считают, что может произойти война с одной из соседних стран, 53% придерживаются противоположного мнения. Вооруженного конфликта с США и странами НАТО опасаются 25% россиян, большинство — 63% — думают, что этого не случится.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Каких еще кризисных событий ожидают россияне в 2022 году:

массовые эпидемии — 70% считают это событие возможным, 24% думают, что этого не произойдет;

громкие коррупционные скандалы и отставки министров — 69% против 21%;

экономический кризис — 63% против 27%;

крупные технические катастрофы — 46% против 40%;

столкновения на национальной почве — 35% против 56%;

обострение ситуации на Северном Кавказе — 25% против 59%.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!