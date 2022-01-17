Хабиб Нурмагомедов решил заняться ресторанным бизнесом. Спортсмен запускает сеть фастфуда M-eat by Khabib

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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов решил запустить сеть ресторанов быстрого питания. Ресторанным бизнесом занимается компания «М-ит групп франчайзинг», связанная со спортсменом, пишут «Ведомости».

Первое заведение под названием M-eat by Khabib уже открылось в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити». К концу мая, по данным издания, компания собирается открыть еще 14 заведений в Москве. К концу 2023 года «М-ит групп франчайзинг» планирует открыть 150 точек в пяти странах — Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Также рассматривается возможность работы заведений M-eat by Khabib в российских регионах.

В ресторанах будут подавать томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками. Она будет называться «Брэдм-eat», компания уже получила патент на это изобретение, сообщил представитель «М-ит групп франчайзинга». По его словам, в России планируется построить завод по производству ингредиентов для сети, а в будущем наладить продажи собственной продукции в торговых сетях.

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Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи.

Оборот рынка общественного питания в 2021 года вырос более чем на 20% и превысил 2,5 триллиона рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. Рост этого сегмента связывают, в числе прочего, с тем, что во время пандемии и связанных с ней ограничений у фастфуда оказалась наиболее эффективная в общепите модель доставки и продаж навынос.

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