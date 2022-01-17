Евросоюз в годовщину задержания Навального призвал освободить его соратницу Лилию Чанышеву. Ей грозит до 10 лет колонии

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Евросоюз призвал российские власти прекратить преследование соратницы политика Алексея Навального Лилии Чанышевой. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель выразил сожаление из-за преследования Чанышевой и потребовал от властей России ее «немедленного и безоговорочного освобождения».

Заявление ЕС было приурочено к годовщине задержания Навального в Москве. В нем также содержится очередной призыв к властям России освободить политика и расследовать его отравление «Новичком». Помимо этого, Евросоюз выразил сожаление из-за предъявления Навальному новых обвинений.

Лилия Чанышева — бывший координатор в Уфе. Она стала первой задержанной по делу о создании «экстремистского сообщества, возбужденному против политика и его сторонников. Чанышевой грозит до 10 лет тюрьмы.

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