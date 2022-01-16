В Украине вступил в силу закон, который запрещает издавать печатные СМИ только на русском языке

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16 января в Украине вступила в силу статья 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая обязывает общеукраинские и региональные печатные СМИ издавать на территории страны версию на государственном языке. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Согласно закону, печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с тиражом на иностранном языке будет продаваться тираж на государственном языке. Все языковые версии должны выходить в один день с одинаковым названием, содержанием и объемом. Распространять издания по подписке допускается, если будет обеспечена возможность подписки на версию на государственном языке.

Среди исключений, упомянутых в статье — крымско-татарский язык, языки других коренных народов Украины, английский язык и официальные языки ЕС. Русский язык в этот список не попал.

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Нарушителям языкового закона грозит административная ответственность в виде штрафа от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Привлекать к ответственности за несоблюдение требований начнут с 16 июля 2022 года.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле 2019 года. Он закрепил украинский язык в качестве обязательного к использованию во всех сферах — в том числе, в культуре, медицине и сфере обслуживания.

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