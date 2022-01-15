В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Короля Тонги эвакуировали из дворца

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В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в районе островов Полинезии. Об этом сообщает новозеландское издание RNZ.

Извержение продолжалось около восьми минут. Вулкан выбросил столб пепла диаметром около пяти километров и высотой около 20 километров, заявили RNZ в геологической службе Тонги, ближайшего государства к вулкану.

После извержения побережья островов Тонги стали накрывать волны высотой более метра. На архипелаге было вынесено предупреждение о цунами. Столицу Тонги Нукуалофу частично затопило. Сообщается, что страны Тупоу VI эвакуировали из его резиденции.

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось. Кроме Тонга, предупреждение о возможности возникновения цунами распространили в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии и некоторых островов Тихого океана.

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