Открытие Политехнического музея в Москве отложили до 2025 года. Его реконструируют уже девять лет

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Контракт на выполнение работ по реконструкции Политехнического музея в Москве продлен до июля 2022 года, пишет РБК со ссылкой на документацию сайта госзакупок.

При этом, как обратило внимание издание, на сайте Федеральной адресной инвестиционной программы России ( ), указано, что музей будет открыт только в 2025 году.

В пресс-службе музея РБК заявили, что 2025 год — это максимальный срок. «Мы ставим задачу по приближению срока ввода объекта в эксплуатацию», — отметили в пресс-службе, уточнив, что в 2022 году здание точно не будет открыто.

Задержку открытия в музее объяснили тем, что из-за пандемии темпы работ замедлились, а стоимость материалов и зарплата рабочих увеличились. Кроме того, добавили в музее, в процессе реконструкции в проект были добавлены решения, которых изначально не предполагалось, — например, новые подземные этажи и светопрозрачная кровля над внутренними дворами.

Политехнический музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года. Изначально предполагалось, что музей возобновит работу в 2017 году. Позднее этот срок переносили сначала на 2020-й, а затем на 2021-й год.

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