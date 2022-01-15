Открытие Политехнического музея в Москве отложили до 2025 года. Его реконструируют уже девять лет
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Контракт на выполнение работ по реконструкции Политехнического музея в Москве продлен до июля 2022 года, пишет РБК со ссылкой на документацию сайта госзакупок.
При этом, как обратило внимание издание, на сайте Федеральной адресной инвестиционной программы России (ФАИП), указано, что музей будет открыт только в 2025 году.
В пресс-службе музея РБК заявили, что 2025 год — это максимальный срок. «Мы ставим задачу по приближению срока ввода объекта в эксплуатацию», — отметили в пресс-службе, уточнив, что в 2022 году здание точно не будет открыто.
Задержку открытия в музее объяснили тем, что из-за пандемии темпы работ замедлились, а стоимость материалов и зарплата рабочих увеличились. Кроме того, добавили в музее, в процессе реконструкции в проект были добавлены решения, которых изначально не предполагалось, — например, новые подземные этажи и светопрозрачная кровля над внутренними дворами.
С увеличением срока реконструкции выросла и ее стоимость. Первоначальный контракт… на подрядные работы, заключенный осенью 2013 года, составлял 7,3 миллиарда рублей. Стоимость действующего контракта выросла до 10,7 миллиарда рублей, из которых подрядчик выполнил работы на 5,4 миллиарда рублей, говорится в документации на сайте госзакупок. А общая стоимость работ выросла до 18,2 миллиарда рублей, после того как в конце 2020 года была изменена документация проекта, следует из пояснений к ФАИП.
Политехнический музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года. Изначально предполагалось, что музей возобновит работу в 2017 году. Позднее этот срок переносили сначала на 2020-й, а затем на 2021-й год.