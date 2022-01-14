Умерла актриса Анастасия Вознесенская

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Народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла в возрасте 78 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МХТ имени Чехова.

Анастасия Вознесенская с 1965 года служила в театре «Современник», в 1987 году перешла во МХАТ (ныне — МХТ имени Чехова). Сыграла в более чем 50 кинолентах, в том числе исполнила роль директора рынка Аллы Кушаковой в «Гараже» Эльдара Рязанова и роль Ани Родионовой в фильме «Майор „Вихрь“» Евгения Ташкова.

Анастасия Вознесенская — вдова актера Андрея Мягкова, который умер 18 февраля 2021 года.