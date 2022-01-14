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«Тотальный диктант» вновь получил президентский грант. В прошлом году его оставили без госфинансирования

Источник: Коммерсант

Организаторы «Тотального диктанта» получили около 20 миллионов рублей из Фонда президентских грантов. Об этом рассказала «Коммерсанту» организатор акции Ольга Ребковец.

Средства выделены на проведение «Тотального диктанта» в 2023 году. «Если бы мы подавали заявку на диктант этого года, то времени бы на подготовку было уже крайне мало, — сообщила Ребковец.— Тем более что большая часть работ уже проведена или запланирована».

В 2022 году организаторы акции собираются найти средства на ее проведение «с помощью партнеров, спонсоров и краудфандинга».

Президентский грант обеспечит более половины с необходимых на проведение «Тотального диктанта» в 2023 года средств, сообщила Ребковец. Остальные получить будет проще, ведь теперь «некоторые люди и структуры могут выдохнуть» и не опасаться, «что диктант — гонимый и заблокированный проект», сказала она.

В 2021 году «Тотальный диктант» впервые за много лет не получил президентский грант. Отказ в госфинансировании организаторы акции называли «политическим решением» и связывали с тем, что автором диктанта был выбран писатель Дмитрий Глуховский, критикующий российские власти.

Что происходило с «Тотальным диктантом»

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