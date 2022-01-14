Tesla отложила производство электрического пикапа Cybertruck до 2023 года

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Американский производитель электромобилей Tesla собирается начать выпуск своего первого электрического пикапа Cybertruck к концу первого квартала 2023 года, а не в конце 2022 года, как ожидалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что компания отложила запуск производства, потому что меняет характеристики и функции электрического пикапа. В самой Tesla это пока не комментировали, но недавно с сайта компании пропало сообщение о том, что производство Cybertruck может начаться в 2022 году.

Основатель Tesla Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck в 2019 году. Первоначально ожидалось, что его выпуск начнется в 2021 году, затем эти сроки сдвинули. В сентябре 2021-го Илон Маск сообщил сотрудникам, что компания не собирается начинать производство Cybertruck до конца 2022 года, а массовый выпуск стартует не раньше конца 2023 года.

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Tesla — крупнейший производитель электромобилей в мире. Компания выпускает электрические седаны и спортивные автомобили, но в модельном ряде пока нет пикапов, которые особенно популярны в США.

В ближайшее время свои пикапы представят конкуренты Tesla: в первой половине 2022 года компания Ford начнет выпуск F-150 Lightning, до конца года выйдет электрический Hummer. В конце 2021 года первые электропикапы стала поставлять компания Rivian.

В декабре 2021 года Tesla начала продажи электрического квадроцикла Cyberquad для детей, который изначально планировали выпускать как дополнительный продукт для Cybertruck.

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