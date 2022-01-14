Сингапурская соцсеть Likee стала первым иностранным сервисом, начавшим выполнять требования российского закона о «приземлении»

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Сингапурская соцсеть коротких видео Likee начала выполнять требования так называемого закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе самой компании.

Там уточнили, что добавили в свой сервис электронную форму для обращений граждан и организаций, а также установили один из рекомендованных Роскомнадзором счетчиков посещаемости. Кроме того, компания заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Ранее о том, что Likee начала выполнять требования закона о «приземлении», сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин, который участвовал в разработке этого закона. В разговоре с «Интерфаксом» он уточнил, что Likee стал первым сервисом, который начал «приземление».

Закон о «приземлении» был принят летом 2020 года. Он касается сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч россиян. В список IT-компаний, которых обязали выполнять закон, кроме Likee, вошли Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.

Этим компаниям нужно было до 1 января 2022 года открыть в России филиал или представительство, отвечать на запросы Роскомнадзора и разместить на своем сайте форму для обратной связи. В случае невыполнения требований закона компаниям грозит запрет на рекламу и прием платежей в России, а также блокировка или замедление доступа к их ресурсам на российской территории.

1 января 2022 года Роскомнадзор заявил, что ни одна из иностранных компаний пока не выполнила требования закона о «приземлении». В ведомстве добавили, что на первом этапе не будут принимать жестких мер и что «они могут быть реализованы только в крайнем случае, если другие методы не работают».

Что такое закон о «приземлении»

Пора познакомиться с законом о «приземлении» иностранных IT-компаний. Он позволит властям убрать из поисковиков многие неугодные сайты — и лишить их денег. Что? 11 карточек

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