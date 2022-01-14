Начальник радиотехнических войск ВКС арестован по обвинению во взятке

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Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 миллионов рублей.

По версии следствия, Кобан получил взятку от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Кобан, сообщает РИА Новости, находится в СИЗО с ноября 2021 года. Однако об уголовном деле стало известно лишь 14 января, когда 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил прошение о продлении срока ареста до 20 апреля.

Подробности уголовного дела, фигурантом которого является Кобан, пока не раскрываются.

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