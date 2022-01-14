Король Нидерландов отказался от традиционных поездок в Золотой карете XIX века из-за изображений на ней, напоминающих о колониальном прошлом

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Король Нидерландов Виллем-Александр объявил, что больше не будет использовать на торжественных церемониях изготовленную в конце XIX века Золотую карету, так как она украшена изображениями, которые сейчас многими воспринимаются как расистские и прославляющие колониальное прошлое. Об этом сообщает «Би-би-си».

Одно из изображений, нанесенных на стены кареты, называется «Дань из колоний». На нем изображены несколько африканцев и азиатов, которые преподносят дары, среди которых какао и сахарный тростник, белой женщине, которая символизирует Нидерланды. Один из дарителей при этом стоит на коленях. Рядом с женщиной сидит мужчина, который дает книгу мальчику, что символизирует «дар цивилизации», преподнесенный Нидерландами колониям.

Король Виллем-Александер в обращении к нации признал, что это изображение может показаться оскорбительным для большого числа людей и призвал жителей страны с помощью согласованных усилий прийти к единой оценке колониального прошлого страны. При этом он отметил, что простыми запретами исторических объектов и символов проблему решить невозможно.

Нидерланды были одной из наиболее могущественных колониальных империй в мире. В разное время голландскими колониями были Индонезия, Шри-Ланка, Тайвань, территории в Южной Африке и регионе Берега слоновой кости, а также в Южной и Северной Америке.

Золотая карета была построена в 1898 году. Традиционно она использовалась при ежегодном обращении монарха к парламенту, а также на бракосочетаниях членов королевской семьи. С 2015 года Золотая карета находилась на реставрации, а вместо нее на торжественных церемониях королевская семья использовала более старую Стеклянную карету.

В Нидерландах в последние годы идут широкие дискуссии о роли страны в развитии работорговли и о колониальном наследии, отмечает «Би-би-си». В 2021 году мэр Амстердама официально извинилась за участие города в работорговле. Премьер-министр страны пойти на аналогичный шаг отказался.

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