«Кинопоиск» стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи. И получил все права на дистрибуцию киноленты в России и СНГ
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Стриминговый сервис «Кинопоиск» выступил сопродюсером нового фильма режиссера Гая Ричи об Афганистане с рабочим названием «Переводчик», говорится в сообщении «Кинопоиска», поступившем в адрес «Медузы».
Фильм рассказывает историю американского военного, заканчивающего службу в Афганистане, и местного переводчика, которые попадают под обстрел. Главную роль в картине сыграл Джейк Джилленхол («Послезавтра», «Горбатая гора»).
«Кинопоиск» станет дистрибьютором фильма в России и странах СНГ. Сервис получил права на прокат киноленты в кинотеатрах, на телевидении и цифровых носителях.
В компании STX, занимающейся производством фильма, сказали, что начали сотрудничать с «Кинопоиском» на стадии предпродакшна «не только как с дистрибьютором, но и соинвестором».
Deadline сообщил, что от компании «Яндекс», которая владеет «Кинопоиском», поступило «значительное финансирование» предпроизводственного процесса. Издание указывает, что это первый раз, когда российский стриминговый сервис сыграл важную роль в софинансировании фильма режиссера с мировым именем.
Право на выпуск фильма в США получила компания MGM, а Amazon Prime Video покажет его в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке. Бюджет картины составил 55 миллионов долларов.