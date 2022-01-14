Хакеры взломали сайты правительства и министерств Украины

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В ночь на 14 января хакеры совершили атаку на сайты правительства Украины и , сообщает «Украинская правда». Среди прочих недоступен портал государственных услуг «Дія».

На сайтах нескольких министерств, в том числе МИДа, хакеры оставили одинаковое послание на украинском, польском и русском языках, пишет РБК. В сообщении утверждается, что все личные данные жителей Украины «загружены в общую сеть», а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению».

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за , за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — сказано в послании.

В фейсбуке министерства образования сообщается, что «в связи с глобальной атакой» официальный сайт Минобразования временно не доступен, Служба безопасности Украины и киберполиция расследуют инцидент.

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