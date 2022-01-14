Губернатор Калифорнии отказался освобождать из тюрьмы убийцу сенатора Роберта Кеннеди

Сенатор, бывший генеральный прокурор США Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе в отеле Ambassador в ночь на 5 июня 1968 года во время предвыборной президентской кампании. Роберт Кеннеди был застрелен, когда шел через служебные помещения отеля на пресс-конференцию после его победы на праймериз.

Серхан Серхан, стрелявший в Роберта Кеннеди, был задержан на месте преступления. Серхан настаивал на том, что не помнит момент стрельбы. При этом палестинец Серхан говорил, что ему не нравится произраильская позиция, которую занимал Роберт Кеннеди.