Губернатор Калифорнии отказался освобождать из тюрьмы убийцу сенатора Роберта Кеннеди
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отклонил прошение о досрочном освобождении Серхана Серхана, осужденного за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году.
Сенатор, бывший генеральный прокурор США Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе в отеле Ambassador в ночь на 5 июня 1968 года во время предвыборной президентской кампании. Роберт Кеннеди был застрелен, когда шел через служебные помещения отеля на пресс-конференцию после его победы на праймериз.
Серхан Серхан, стрелявший в Роберта Кеннеди, был задержан на месте преступления. Серхан настаивал на том, что не помнит момент стрельбы. При этом палестинец Серхан говорил, что ему не нравится произраильская позиция, которую занимал Роберт Кеннеди.
Ранее комиссия по условно-досрочному освобождению, рассмотрев прошение 77-летнего Серхана, пришла к выводу, что его можно отпустить на свободу. Губернатор Калифорнии с этим не согласился. В колонке в Los Angeles Times Ньюсом объяснил свое решение так:
После тщательного изучения дела, включая записи в архивах штата Калифорния, я пришел к выводу, что Серхан не достиг уровня ответственности и осознания, необходимого для безопасного возвращения в общество.
Защита Серхана намерена обжаловать решение губернатора, сообщила адвокат осужденного Анжела Берри. Вдова Роберта Кеннеди и шестеро его детей заявили, что восприняли отказ в условно-досрочном освобождении Серхана «с глубоким облегчением».
Отказ в условно-досрочном освобождении стал для Серхана шестнадцатым.
Роберт Кеннеди — младший брат Джона Кеннеди, президента США, убитого в Далласе 22 ноября 1963 года.
Убийство Роберта Кеннеди, как и гибель его брата Джона, породило множество конспирологических теорий.