Голикова анонсировала выдачу QR-кодов по антителам после 1 февраля. Их смогут получить иностранцы, а также те, кто болел, но не обращался к врачу

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Власти России будут готовы выдавать QR-коды по антителам на коронавирус в начале февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, ожидается, что к 1 февраля будут внесены соответствующие изменения в постановления правительства и приказы Минздрава и Роспотребнадзора.

QR-коды на полгода при наличии антител смогут получить иностранцы и россияне, привившиеся или переболевшие за рубежом, а также те жители России, которые предполагают, что переболели, но не делали тестов и не обращались к врачу.

Те россияне, которые сдавали ПЦР-тест и получали положительный результат, но у которых диагноз впоследствии не был подтвержден врачом, при наличии антител получат сертификат сроком на год. По оценке Голиковой, этой опцией смогут воспользоваться около 300 тысяч человек.

Сейчас QR-коды выдаются только тем, кто привился или переболел коронавирусом с постановкой соответствующего диагноза. Их срок действия составляет один год.

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