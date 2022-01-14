Двое жителей Перми устроили нарколабораторию в ста метрах от здания наркоконтроля

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые сварили партию мефедрона в 100 метрах от здания регионального наркоконтроля. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел еще в апреле 2020 года. По данным следствия, мужчины заказали прекурсоры и оборудование для изготовления наркотика через интернет, после чего изготовили его партию в подвале одного из жилых домов, находящегося рядом со зданием наркоконтроля.

На следующий день обвиняемые перевезли лабораторию в гараж, принадлежащий одному из них, после чего были задержаны. В ходе обыска в их машине были обнаружены 20 граммов мефедрона, еще 25 нашли в гараже.

Сейчас обвиняемые содержатся под стражей, им вменяется часть 2 статьи 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение крупной партии наркотиков).

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