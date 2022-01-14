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Борис Грызлов назначен послом России в Минске

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Сообщения о том, что Борис Грызлов займет пост посла России в Минске появились в декабре. Предполагается, что Грызлов первое время будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине.

Борис Грызлов в 2001-2003 годах был министром внутренних дел России, затем депутатом четырех созывов Госдумы. С 2003 по 2011 годы он был спикером Госдумы.

Грызлов возглавляет высший совет «Единой России».

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