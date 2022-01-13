Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию. Мишина и Галямов установили три мировых рекорда

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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллинне, российские спортсмены заняли первые три места в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионами Европы с мировым рекордом (239,82 балла) стали Анастасия Мишина и Александр Галямов. Также по отдельности рекордными стали их результаты в короткой (82,36) и произвольной (157,46) программе.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Медали в мужском одиночном катании будут разыграны 14 января, в женском и в соревнованиях танцевальных пар — 15 января.

Предыдущий мировой рекорд по количеству баллов среди спортивных пар (234,84) принадлежал китайцам Суй Вэньцзинь и Хань Цуню. Их достижение было установлено на чемпионате мира в 2019 году.

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