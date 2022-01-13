Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам напоминание о запрете на распространение информации о наркотиках

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Роскомнадзор разослал видеосервисам письмо, в котором напомнил о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотических средств, пишут «Ведомости».

Письмо от имени заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина было направлено в ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo и Start.

В письме Роскомнадзор ссылается на «участившиеся обращения граждан», связанные с размещением на видеосервисах произведений, затрагивающих тему употребления, изготовления и распространения наркотических средств, и напоминает, что у него есть полномочия во внесудебном порядке блокировать признанный запрещенным контент.

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Как пояснил изданию Субботин, в Роскомнадзоре ждут, что видеосервисы организуют проверку своих библиотек и приведут их в соответствие с требованием законодательства.

«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и так далее, видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — напомнил замглавы Роскомнадзора.

Официальные представители видеосервисов от комментариев по поводу обращения Роскомнадзора отказались.

О каких именно сериалах и фильмах идет речь, в письме не говорится, Субботин также не стал их называть. Сцены употребления наркотиков есть во многих популярных художественных произведениях, а, например, сюжетная линия сериала «Во все тяжкие» строится вокруг изготовления наркотиков.

В ноябре 2021 года «Ведомости» писали, что Роскомнадзор разослал видеосервисам письма с требованием ограничить мат и демонстрацию секса. На онлайн-кинотеатр Megogo собирались составить протокол об административном правонарушении за нецензурную лексику и «эксплуатацию темы секса» в российской комедии «Никто не знает про секс», размещенной на сервисе.

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