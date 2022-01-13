От «Муз-ТВ» потребовали 24 миллиона рублей компенсации морального вреда из-за показа Киркорова и Давы в образе молодоженов

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Басманный районный суд Москвы зарегистрировал иск к «Муз-ТВ» с требованием выплатить компенсацию морального вреда за появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы (настоящее имя — Давид Манукян) на премии телеканала в образе молодоженов. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе суда.

Иск поступил в суд в июле, но был принят к производству только в ноябре, отмечает издание. Всего истец Валентин Семенов потребовал взыскать с телеканала 24 миллиона рублей.

По словам источника газеты, знакомого с ходом процесса, изначально, помимо компенсации для себя, Семенов потребовал обязать «Муз-ТВ» заплатить еще 100 миллионов рублей в пользу государства. Эти требования суд принимать отказался, пояснили в пресс-службе.

PR-директор холдинга «Медиа 1», куда входит «Муз-ТВ», Виктория Образцова не стала комментировать информацию об иске.

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В июне 2021 года «Муз-ТВ» в трансляции своей премии показал блогера Игоря Синяка в платье, тиктокера Даню Милохина в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга, а также музыкантов Филиппа Киркорова и Даву, которые вышли на сцену в белом и черном костюмах из кабриолета, украшенного цветами. Исполнителей сопровождали полуобнаженные мужчины.

В ноябре 2021 года из-за трансляции премии телеканалу «Муз-ТВ» назначили штраф в один миллион рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ). Эксперты, анализировавшие передачу, пришли к выводу, что образы гостей программы «культурально» не соответствовали образу российского мужчины «традиционной половой ориентации».

По словам опрошенных «Ведомостями» юристов, пока не было случаев, чтобы к СМИ или блогерам подавали иски о компенсации морального вреда от показа «пропаганды» нетрадиционных сексуальных отношений. Обычно с такими исками обращаются, если, по мнению ответчика, в СМИ или высказываниях блогера было прямое оскорбление в его адрес или ложь о нем, утверждают эксперты.

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