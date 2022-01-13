HBO Max и CNN сняли документальный фильм об Алексее Навальном

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Компании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм «Навальный» о российском политике Алексее Навальном. Об этом пишет Deadline.

В фильме рассказывается об отравлении политика, его лечении и возвращении в Россию. Режиссером картины стал канадский документалист Дэниэл Роэр. Сам он охарактеризовал работу как «историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом».

Дата релиза фильма пока не называется. В инстаграме Алексея Навального говорится, что мировая премьера «состоится вот-вот».

Фильм покажут в стриминговом сервисе HBO Max. В России он недоступен; большую часть контента этого сервиса показывает «Амедиатека».

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